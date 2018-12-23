Kütahya'da 'Küçük eller, büyük hayaller' konulu karma resim sergisi

Kütahya Kent Konseyi tarafından düzenlenen 'Küçük eller, büyük hayaller' isimli karma sergi ilgi gördü.

Kent Konseyi Başkanı Zekeriya Dağcı, Sanat Merkezi'nde 35 çocuğa ücretsiz kurs verildiğini ve kurs süresince yapılan yağlı boya tabloları halkın beğenisine sunulduğunu kaydetti.

Dağcı, resim kursunun Sebahat Sarıoğlu, Hasan Kara, Selda Ünveren, Aynur Kinkav, Hakime Gülsoy, Ayşe Kart, İsa Han, Tevfik Solmaz, Pakizer Doğan, Ramazan Genç ve Hatice Köprüörenli tarafından verildiğini ifade etti.

Kütahya Kent Konseyi Sanat Merkezi Başkanı Sebahat Sarıoğlu, kursiyerlere katılım belgesi de takdim ettiklerini dile getirdi.

Sarıoğlu, Sera AVM'deki serginin açılış törenine Vali Yardımcısı Arif Yalçın, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, AK Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Sami Kutlu, Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Akkoç ve sanatseverlerin katıldığını belitti. (EFE)