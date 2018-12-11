Kütahya'da ‘Küçük Prens' tiyatro oyunu

Kütahya Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde bu hafta çocuk tiyatrosunda "Küçük Prens" oyununu minik tiyatro severlerin beğenisine sundu.

Belediye Hezar Dinari Kültür Merkezinde 2 seans olarak sahneye konan "Küçük Prens" çocuk tiyatro gösterimi sonrası tiyatroculara günün anısına Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş tarafından hediye takdim edildi. Severek izlenen oyunun ardından oyuncular ve minik tiyatro severler sahnede günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.(EFE)