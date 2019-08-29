İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'da küçükbaş hayvan sayısı 483 bin 676

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca (TÜİK) yayınlanan Hayvansal Üretim İstatistiklerine göre; 2018 yılında Kütahya’da 483 bin 676 baş toplam küçükbaş hayvan varlığı bulunduğu açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca (TÜİK) yayınlanan Hayvansal Üretim İstatistiklerine göre; 2018 yılında Kütahya'da 483 bin 676 baş toplam küçükbaş hayvan varlığı bulunduğu açıklandı.


TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Kütahya'nın 483 bin 676 toplam küçükbaş hayvan varlığı ile en yüksek toplam küçükbaş hayvan sayısında Türkiye'de 37., Ege Bölgesinde 5. Sırada olduğunu ifade etti.


Akyol, “ Kütahya 343 bin 531 baş koyun ile en yüksek koyun sayısında Türkiye'de 38., Ege Bölgesinde 5. sırada; 140 bin 145 baş keçi ile en yüksek keçi sayısında Türkiye'de 30., Ege Bölgesinde 5. sırada yer almaktadır” dedi.(EFE-)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.