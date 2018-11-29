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Kütahya'da Kule Vinç Operatörü Kursu

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve GÜRİŞ firması iş birliğiyle, İş Makinaları Kursları’nın açılmasına ilişkin protokol kapsamında Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan ’Kule Vinç Operatörü Kursu’nun tamamlandığı bildirildi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve GÜRİŞ firması iş birliğiyle, İş Makinaları Kursları'nın açılmasına ilişkin protokol kapsamında Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan 'Kule Vinç Operatörü Kursu'nun tamamlandığı bildirildi.


Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Davut Ezen, özel sektör devlet işbirliği ile gerçekleştirilen 'Kule Vinç Operatörü' Kursu'nun sayesinde 11 kursiyerin Kule Vinç Eğitimi alma imkanına sahip olduklarını belirtti.


Ezen, "Verilen bu eğitimle birlikte kursiyerlerimize birçok iş kapısı açılmıştır. Kamu ve özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda açılan bu ve benzeri kursların halkımızın istihdam fırsatlarını arttıracağı bir gerçektir” dedi.(EFE)

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