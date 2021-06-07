Kütahya'da Kültür Sanat Atölyesi açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Kütahya Fatih Anadolu Lisesinde "Tasarım Beceri Atölyesi" açılışı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla Fatih Anadolu Lisesinde "Kültür-Sanat Atölyesi" adı altında Müzik ve Resim Atölyesi kuruldu.

Atölyenin açılışı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit tarafından yapıldı. Açılışa Kütahya İŞKUR İl Müdürü Kamil Uçan, Kütahya Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Köse, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Mehmet Zorlu, İrfan Kanık, Zeki Atik, Mustafa Topuz da katıldı.

Açılışta Okul Müdürü Hüseyin Köse ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit kısa birer konuşma yaptı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından açılışa katılanlar atölyeleri ziyaret etti. Müzik atölyesinde bir grup öğrenci tarafından katılımcılara mini bir dinleti gerçekleştirildi. Atölye için alınan malzemeler incelendikten sonra resim atölyesine geçildi. Burada öğrencilerin yapmış olduğu tabloları inceleyen katılımcılar, eserlerini sergileyen öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Açılışı yapılan atölyelerde geleceğin ressam ve müzisyenlerinin yetiştirilmesini, öğrencilerin derslerden arta kalan zamanlarını daha verimli değerlendirmelerini sağlamalarını, sanata olan ilginin arttırılmasını hedeflediklerini söyleyen Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit emeği geçenlere teşekkür etti.