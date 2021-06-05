Kütahya'da kumar baskınında aranan iki şahıs ve uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da polis ekiplerince bir adrese yapılan baskında, kumar oynadıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişiden 1 kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aramasının olduğu tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Ali Paşa Mahallesinde bulunan adreste yapılan aramada, 11 şahsın bulunduğu, iskambil kağıtlarıyla oyun oynadıkları, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları ve maske takmadıkları görülerek idari işlem yapıldı.

Şahısların yapılan üst aramalarında H.K. isimli şahıstan 1,54 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, İ.T. isimli şahsın, “Bilişim sitemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan, A.K. isimli şahsın da, “Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma” suçundan aramalarının olduğu tespit edildi. Şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Daire, Kütahya Belediyesi zabıta görevlilerince mühürlendi.