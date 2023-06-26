Kütahya'da kumar denetimleri

Kütahya’da kumar tombala suçlarıyla mücadele uygulaması çerçevesinde umuma açık işletmelerde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.
Kütahya'da kumar tombala suçlarıyla mücadele uygulaması çerçevesinde umuma açık işletmelerde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.
Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Emniyet Genel Müdürlüğünün Kumar Tombala Suçlarıyla Mücadele Uygulaması çerçevesinde 21.00-00.00 saatleri arasında yapılan eşzamanlı denetimlerde Kütahya İl Merkezinde, 5 iş yeri denetlenmiş, 76 şahsın GBT ve üst aramaları yapılmış, 2 şahsın Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edilmiştir. 1 kahvehanede kumar oynadığı tespit edilen 6 şahsa idari işlem, işyeri sahibine adli işlem yapılmış, 2 bin 400 TL'ye el konulmuştur. 12 ilçede yapılan denetimlerde ise, 32 iş yeri denetlenirken, 312 GBT kontrolü yapılmış herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır” ifadeleri yer verildi.