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Kütahya'da kumar oynayan 14 kişiye toplam 44 bin 100 liralık 'Sosyal mesafe' cezası

Kütahya’da bir apartman dairesinde kumar oynayan 14 kişiye, Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamındaki ’Sosyal mesafe’ kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150’şer lira olmak üzere 44 bin 100 lira ceza uygulandı.

Kütahya'da bir apartman dairesinde kumar oynayan 14 kişiye, Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamındaki 'Sosyal mesafe' kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira olmak üzere 44 bin 100 lira ceza uygulandı.


Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Servi Mahallesi'ndeki bir dairede kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.


Söz konusu eve operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynayan 14 kişiye 'Sosyal mesafeyi' ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira lira olmak üzere 44 bin 100 lira ceza uygulandı.

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