Kütahya'da kumar oynayan 6 kişiye 9 bin 95 TL para cezası

Kütahya'da bir kahvehanede kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye, 9 bin 95 TL idari para cezası uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün kumar, tombala suçlarına yönelik ülke genelinde 21.00-00.00 saatleri arasında eş zamanlı yapılan uygulamada, Kütahya il merkezinde, 4 iş yeri denetlendi, 96 şahıs sorgulandı.

Ali Paşa Mahallesinde bulunan kıraathanede kumar oynadığı tespit edilen 5 şahsa kişi başı bin 819 TL olmak üzere, toplamda 9 bin 95 TL idari para cezası uygulandı. Masada bulunan para ve iskambil kağıdına el konuldu. Ayrıca kapalı alanda tütün mamulleri tüketen 8 şahsa idari para cezası uygulandı.

12 ilçede ise 21 iş yeri denetlendi. Yapılan 286 GBT kontrolü sonucu herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.