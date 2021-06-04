Kütahya'da Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması ödül töreni

Kütahya'da “Genç Sada” Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması İl Finalinde dereceye giren öğrenciler için ödül töreni gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Maarif Salonunda yapılan ödül törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Din Öğretimi Hizmetleri Şube Müdürü Rıdvan Acar, Projeden Sorumlu Öğretmen Abdulhakim Ünverdi, yarışmaya katılan İmam Hatip Lisesi Okul Müdürleri ve dereceye giren öğrenciler katıldı.

Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi, Prof. Dr. Nurettin Uzunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Emet Anadolu İmam Hatip Lisesi, Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesi, Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi, Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesinden öğrencilerin katıldığı, geçtiğimiz günlerde finali yapılan “Genç Sada” Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışmasında derece elde eden öğrenciler ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Din Öğretimi Hizmetleri Şube Müdürü Rıdvan Acar'dan aldılar.

Çevrimiçi olarak yapılan final yarışmasında Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hüseyin Zırığ birinci, Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muzaffer Varol ikinci ve Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Demir üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencileri tebrik eden Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, yarışmaya katılan öğrencilere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

“Genç Sada” Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışmasında il birincisi olan Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hüzeyin Zırığ bölge finalinde Kütahya'yı temsil edecek.