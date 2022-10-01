Kütahya'da Kuran Kursu öğrencilerine güvenli ve bilinçli internet kullanımı eğitimi

Konuyla ilgili Kütahya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ”Müdürlüğümüzce Siberay programı çerçevesinde Kütahya geneli Kuran kurslarına yönelik yapılan farkındalık ve bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde 6 Kuran kursunda, 600 öğrenciye yönelik güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Siberay programı çerçevesinde okullarda ve üniversitede çalışmalarımız devam etmektedir” denildi.