İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da Kuran Kursu öğrencilerine güvenli ve bilinçli internet kullanımı eğitimi

Kütahya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Siberay programı çerçevesinde Kütahya genelindeki Kuran Kursu öğrencilerine yönelik güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.


Konuyla ilgili Kütahya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ”Müdürlüğümüzce Siberay programı çerçevesinde Kütahya geneli Kuran kurslarına yönelik yapılan farkındalık ve bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde 6 Kuran kursunda, 600 öğrenciye yönelik güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Siberay programı çerçevesinde okullarda ve üniversitede çalışmalarımız devam etmektedir” denildi.

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