Kütahya'da 'Kuruluşun Beşiği Domaniç' sergisi

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Kütahya Kültür ve Sanat Derneği (KÜSAD) sanatçıları tarafından hazırlanan “Kuruluşun Beşiği Domaniç” Resim Sergisi açıldı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinin tarihi ve doğal güzellikleri, turistik değerleriyle tanıtılarak turistik ve ekonomik gelişmesine katkı sağlamak amacıyla KÜSAD tarafından hazırlanan sergide KÜSAD'a bağlı 26 sanatçının 72 eseri beğeniye sunuldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisinde düzenlenen açılışa; Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Vali Yardımcısı Kenan Eskin, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez, KÜSAD Başkanı Bayram Yıldız, bazı daire müdürleri, STK Temsilcileri, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

“Kuruluşun Beşiği Domaniç” sergisinin Kütahya'da 3. kez beğeniye sunulduğunu belirten KÜSAD Başkanı Bayram Yıldız, “Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Eskişehir illerinde sergilerimizi açtık. Sergilerimizin hemen hemen büyük bir bölümünü tamamladık. Önümüzdeki süreçte Kütahyalı sanatçılarımız UNESCO destekleri kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) UNESCO Kültür Merkezinde sanatseverlerle buluşacak” dedi.

Serginin açılmasında ve Kütahya'nın tanıtımının sağlanmasında emeği geçen KÜSAD üyeleri ile sanatçılara teşekkür eden Vali Dr. Ömer Toraman, sergilerle birlikte Kütahya'nın kültürel ve tarihi değerlerinin daha fazla tanınacağını, bu sayede hem ülke içinde hem de uluslararası arenada adını duyuracağını söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Dr. Ömer Toraman beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte serginin açılış kurdelesini kesti. Vali Toraman, açılış sonrası eserleri tek tek inceleyerek sanatçılardan bilgiler aldı.