Kütahya'da kurumlar arası voleybol turnuvası

Türkiye Voleybol Federasyonu Kütahya İl Temsilciliğinin 2023 yılı faaliyet programı çerçevesinde düzenlenen Kurum ve Kuruluşlar Arası Voleybol Turnuvasında Kütahya Belediyesi ikinci oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu Kütahya İl Temsilciliğinin 2023 yılı faaliyet programı çerçevesinde düzenlenen Kurum ve Kuruluşlar Arası Voleybol Turnuvası 14 takımın katılımıyla gerçekleşti.
Yeni Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen karşılaşmalarda Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı birinci, Kütahya Belediyesi ikinci ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü üçüncü oldu.