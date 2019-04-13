Kütahya'da kurumlardaki masa başı çalışanlarına egzersiz eğitimi

Merkez Sağlıklı Hayat Merkezinde görevli Fizyoterapist Merve Şener tarafından Kütahya Belediyesi, Defterdarlık, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünde personellere doğru duruş şekilleri, masa başında yapılabilecek günlük fiziksel ve bilişsel egzersizler anlatıldı. Masa başı egzersizleri ile ilgili broşürler dağıtıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada; ”Hayatımızın büyük bir bölümünü çalışarak geçiririz. Sedanter yasam şekli, ergonomik olmayan çalışma koşulları ve aşırı stresin yüklenmesiyle kişilerde genel sağlığının etkilenmesiyle sonuçlanan problemler oluşur. Masa başında uzun süre hareketsiz ve yanlış postürde kalmak birçok kas iskelet sistemi problemine neden olur. Bu problemlerden bazıları; postür dediğimiz duruş düzgünlüğünün bozulması, ağrı, gerginlik ve çeşitli omurga problemleridir. Çalışma yaşamında bu olumsuz etkileri azaltmak için ortamın aydınlanma, havalandırma, ofis malzemelerinin seçimi ve yerleştirilmesi gibi ergonomik düzenlemelerin yanında çalışanın egzersiz yapması çok önemlidir” denildi.