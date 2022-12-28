Kütahya'da kütüphanesiz okul kalmadı

Başyiğit, 'Kütüphanesiz okul kalmayacak' projesi çerçevesinde Yenidoğan İlkokulu bünyesindeki Şehit Uzman Çavuş Yaşar Çakır Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Okul Müdürü Mesut Ertaş'tan okul ve kütüphaneyle alakalı bilgiler alan Başyiğit, Kütahya'da öğrenci başına düşen kitap sayısının da 6'ya yükseldiğini dile getirdi.

Ziyaret sonrası İHA'ya açıklamalarda bulunan Başyiğit, "Kültürün gelecek nesillere aktarılmasının en önemli unsurlarından biri olan kütüphaneler, 7'den 70'e hepimiz için temel bir ihtiyaçtır. Her şeyden önce kütüphaneler; öğrencileri yaşam boyu öğrenen, bilgiyle teması kesilmeyen bireyler olarak yetiştirir, çünkü en başta öğrenmeyi öğretir. Dünya ne kadar değişirse değişsin, kütüphanelerin hayatımızdaki yeri vazgeçilmezdir. Okullarımızın değerli parçalarından biri olan kütüphanelerimiz için Bakanlığımızın başlattığı 'Kütüphanesiz okul kalmayacak' projesi ile ilimizde kütüphanesi olmayan okullarımıza kütüphane kazandırırken hâlihazırda var olan kütüphanelerimizin içeriklerini de zenginleştirdik. Bu çerçevede ilimize kazandırdığımız 120 yeni kütüphane ile elhamdülillah ilimizde kütüphanesiz okul kalmadı. Yine kütüphanelerimizdeki toplam kitap sayısını 515 bine, öğrenci başına düşen kitap sayısını da 6'ya yükselttik. Bu proje ile ilimizdeki kütüphaneler birer yaşam alanı olarak her yaşa ve gruba hitap eden etkinliklerle, birer cazibe merkezi hâline gelmektedir. Okul kütüphanelerimizde yaptığımız yenilikler bizlere büyük heyecan veriyor. Öğrencilerimize kütüphanelerin zenginliğinden bol bol istifade etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü sizler kitapların kapakları arasında yeni dünyalar keşfedebilir, farklı coğrafyalara gidebilir, uzayın derinliklerine yol alabilir, nefes kesen hikâyelerin parçası olabilirsiniz. Çantasında kitabı olan birinin asla yalnız olmadığını hiç unutmayalım. Gelin, çocuklarımızı erken yaşta kütüphanelerle tanıştıralım. Onları rafların arasında gezmeye alıştıralım. Kitap kokusuna aşina kılalım. Bu güzel dostluğu tüm çocuklarımıza hediye edelim. Okul kütüphanelerini, öğrenmenin birincil merkezi hâline getirelim" diye konuştu.

Ziyarette kütüphaneye kitap hediye eden Başyiğit, öğretmenlerle bilgi alış verişinde de bulundu.

Müdür Hasan Başyiğit, 2019 yılında açılışı yapılan Şehit Komando Uzman Çavuş Kütüphanesi'nde de 3 bine yakın kitabın bulunduğu sözlerine ekledi.