İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'da lazer ile gırtlak ameliyatları başarıyla gerçekleştiriliyor

Kütahya Evliye Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Anabilim Dalından Prof.

Dr. Fatih Oğhan ve ekibi tarafından, gırtlak kanseri şüphesi olan 4 hastaya 'Lazer' ile trakeotomisiz kapalı teknik ses teli ve gırtlak operasyonları başarı ile uygulandı.


Hastalardan 2'sinin aynı gün, diğer 2'sinin ise ertesi gün kontrolleri yapılarak komplikasyonsuz taburcu edildiklerini belirten


Kulak Burun Boğaz (KBB) Anabilim Dalından Prof. Dr. Fatih Oğhan, “2'si gırtlak kanseri şüphesi olan 4 hastaya ''Lazer'' ile gırtlağa delik açmadan kapalı teknikle, dikişsiz ve bıçaksız ses teli ve gırtlaktan tümör çıkarma operasyonlarını başarıyla gerçekleştirdik. Hastalardan 2'si aynı gün diğer 2'si ertesi gün kontrolleri yapılarak sorunsuz taburcu edilmişlerdir. Kütahya'da artık hasta bazlı alım ile lazer cerrahisi gırtlağa ve ses tellerine uygulanabilmektedir. Ayrıca ameliyat olmuş ve gırtlağı tamamen alınmış hastalara konuşmalarını yeniden sağlayan ses protezi bizler tarafından takılabilmektedir'' diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.