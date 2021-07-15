Kütahya'da maden sahası rehabilitasyon çalışmaları denetlendi

Maden sahalarının rehabilitasyonunun, doğanın yaşanır hale yeniden gelmesi ve verimli, işlevsel hale yeniden getirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirten Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, maden sahalarında yapılan rehabilitasyon çalışmalarının denetim ve kontrol mekanizmasının sağlıklı bir şekilde işletilmesi ile mümkün olduğunu ifade ettiler.

Gediz Orman İşletme Müdürlüğü Gediz Orman İşletme Şefliği tarafından maden firması tarafından yapılan rehabilitasyon çalışmaları denetlendi. Gediz Orman İşletme Şefi Osman Mozka tarafından yapılan denetleme, Orman Mühendisi İsa Kolay, firma yetkilileri ve Gediz Toplu Koruma Ekibinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Denetlemede, maden firması tarafından verilen rehabilitasyon projesi çerçevesinde yapılan çalışmalar kontrol edildi ve proje kapsamında yapılması gerekenler üzerinde duruldu.