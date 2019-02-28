Kütahya'da mahalle bekçileri göreve başladı

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu uyarınca yeniden işlerlik kazandırılan 100 çarşı ve mahalle bekçisinden 73'ü Kütahya'da göreve başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Kütahya'da açılan kontenjan ile eğitimlerini tamamlayan 100 Mahalle ve Çarşı bekçisinden 73'ü düzenlenen törenle göreve başladı. Kütahya Polis evinde düzenlenen programda konuşan Kütahya Valisi Ömer Toraman, "Kütahya, görevlendirilen çarşı ve mahalle bekçileriyle hizmetini yürütecek hale geldi. İnşallah 100 kişilik kadroyu en etkin şekilde kullanmaya başlayacağız. Fakat bu 100 kişiyle sınırlı olmayacak. Sayın Bakanımızın kadroların artırılması noktasında talimatları oldu. Kütahya'mızda da ikinci etapta yeni kadrolar ihdas edilmesiyle sayımız daha da artacak” dedi.

“VAZİFEYE ATILMAKTAN İMTİNA ETMEYİN”

Türk Emniyet Teşkilatının köklü ve tarihi birikimiyle güçlü bir teşkilat olduğuna dikkat çeken Vali Ömer Toraman, teşkilata mensup olmanın büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Bekçileri tebrik ederek görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Toraman, özveri ve fedakarlık içerisinde hizmet edilmesi gerektiğini kaydetti.

Emniyet Teşkilatının çarşı ve mahalle bekçileriyle gücüne güç kattığından söz eden Vali Toraman, “İnşallah daha da güçlenecek. Pek çok şehit veren, gazileri olan bir teşkilat. Şehitlik ve gazilik rütbesi bizim için rütbelerin en üstünüdür. Dolayısıyla bu rütbeleri edinmiş teşkilat mensuplarıyla yan yana omuz omuza görev yapacaksınız. Vazifenizi yürütürken tüm birimlerle iş birliği içerisinde olacak, destek alacaksınız. Fedakarlıkla, özveriyle, gayretle milletin ve devletin bekası için çalışan bu teşkilata hoş geldiniz. Aynı fedakarlığı, gayreti ve özveriyi sizlerin de göstereceğinden en ufak bir şüphemiz yok. Kendi güvenliğinizi hiçbir zaman ihmal etmeyin ama vatandaşımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için vazifeye atılmaktan imtina etmeyin, cesaretinizi kaybetmeyin. Vatandaşımız bunu görev yaptığınız her yerde müşahede etsin, sizinle gurur duysun. Milletimiz yaptığınız çalışmaların manevi olarak karşılığını gösterecektir” diye konuştu.