İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kütahya'da makaron ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Kütahya’da bir iş yerinde ile evde yapılan aramalarda, bin 700 adet doldurulmuş makaron ve 420 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kütahya'da bir iş yerinde ile evde yapılan aramalarda, bin 700 adet doldurulmuş makaron ve 420 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yunusemre Mahallesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde ile İstiklal Mahallesinde bir ikamette yapılan aramalarda, bin 700 adet doldurulmuş makaron ve 420 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Gözaltına alınan 4 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.