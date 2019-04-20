Kütahya'da Matematik Proje Yarışması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nin katkılarıyla düzenlenen Türkiye’de ilk kez düzenlenen “Nafi Güral Fen Lisesi 1.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nin katkılarıyla düzenlenen Türkiye'de ilk kez düzenlenen “Nafi Güral Fen Lisesi 1. Ortaokullar Arası Fen Bilimleri ve Matematik Proje Yarışması”nın ödül töreni Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Nafi Güral Fen Lisesinde düzenlenen ödül törenine Vali Dr. Ömer Toraman'ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Anıl İça, Nafi Güral Eğitim Vakfı (NGEV) Genel Müdürü Mehmet Düver, Okul Müdürü Muharrem Kaptan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Matematik, fizik, kimya, biyoloji alanında dereceye giren 34 öğrenci ödüllerini Vali Dr. Ömer Toraman ile beraberindeki protokol üyelerinin elinden aldı.
Vali Dr. Ömer Toraman ödül töreni sonrası Nafi Güral Fen Lisesinde incelemelerde bulunarak Okul Müdürü Muharrem Kaptan'tan bilgiler aldı.