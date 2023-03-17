Kütahya'da MEM TYP personeline " Temel İş Sağlığı ve Güvenliği” kursu

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Yararına Programlar (TYP) personeline yönelik "Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği” kursu verildiği bildirildi.

Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Müdürlüğümüz Beylerbeyi Konferans Salonu'nda TYP personeline yönelik düzenlenen 12 saat süreli "Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği” kursu tamamlanmıştır” denildi.