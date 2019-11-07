İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'da Mesleki Eğitim İstişare toplantısı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Mesleki Eğitim İstişare” toplantısı düzenlendi.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Mesleki Eğitim İstişare” toplantısı düzenlendi.


Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç, Genel Sekreter Salih Nafi Alıç, Yönetim Kurulu üyesi Fatih Alkış, Disiplin Kurulu üyesi Ömer Ayvaz, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Mustafa Ağca Okur ve Zeki Atik katıldılar.


Toplantıda Kütahya'da mesleki eğitim konusunda yapılan ve yapılabilecek çalışmalar görüşüldüğü açıklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.