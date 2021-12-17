Kütahya'da Mesleki Eğitim Tanıtım Programı toplantısı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonu'nda İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit başkanlığında yüz yüze ve çevrim içi olarak gerçekleştirilen tanıtım toplantısına İl, İlçe Milli Eğitim Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürleri, "Mesleki Eğitim Merkezi Programı" açılan Okulların Müdürleri ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya'da mesleki eğitim çalışmaları çerçevesinde Bakanlığın makam onayı ile bölge özelliği, nüfus yoğunluğu, yerleşim biriminin ortaöğretim düzeyindeki eğitim ihtiyacı, öğrenci potansiyeli, eğitim maliyeti, eğitim ekonomisi ve okulların fiziki kapasiteleri dikkate alınarak, Kütahya'da mevcut 28 mesleki ve teknik ortaöğretim okulunun bünyesinde Mesleki Eğitim programı açıldığını ifade etti.

Başyiğit, "Sanayi kenti Kütahya'mızın ülkemizin ihtiyacı olan zanaatkarları yetiştirmede geçmişten gelen köklü bir kültüre ve alt yapıya sahiptir. Bakanlığımızın başlatmış olduğu mesleki eğitim seferberliği bu bakımdan bizim için özel bir öneme sahiptir. Mesleki Eğitim Programı ilimize hayırlı olsun" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'in konuşmalarının ardından Mesleki Eğitim programının tanıtımı gerçekleştirildi. Bakanlığın programa öğrenci kaydı ile ilgili hedefleri ve okul ile kurumların konuya ilişkin yapacağı çalışmalar hususunda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.

Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Bakanlığımızın On Birinci Kalkınma Planı ile 2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde yer alan hedefler doğrultusunda ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi ile nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanmasında önemli katkıları olan mesleki ve teknik ortaöğretim okullarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla "Mesleki Eğitim Tanıtım Programı" toplantısı gerçekleştirilmiştir” denildi