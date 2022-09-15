Kütahya'da mesleki eğitimdeki yeni gelişmeler masaya yatırıldı

Kütahya'da "Mesleki Eğitimdeki Yeni Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin İşletmeler Açısından Faydaları" konulu toplantı gerçekleştirildi.

Mesleki Eğitimi Tanıtma ve yaygınlaştırma Projesi (METYAP) çerçevesinde, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül ile Uzman Öğretmen Aydın Yavşancı'nın katılımlarıyla, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonu'ndaki, "Mesleki Eğitimdeki Yeni Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin İşletmeler Açısından Faydaları" konulu toplantıya Daire Başkanı Süleyman Akgül, İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç ve KUTSO yönetim kurulu üyeleri, Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkan ve üyeleri, Kütahya'da bulunan organize sanayi bölgelerinin başkanları ile il genelinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri Şubesine bağlı okul ve kurum yöneticiler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, “ Kütahya'da mesleki teknik eğitimin geliştirilmesi noktasında desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Ticaret Sanayi Odası Başkanlığı'na teşekkür ediyorum. Kütahya'da mesleki ve teknik eğitim noktasında son 3-4 yılda geldiğimiz nokta bizleri ziyadesiyle memnun ediyor, ancak hala kat etmemiz gereken biraz daha mesafe var. Bu anlamda da görüş ve önerilerin konuşulacağı bir toplantı için mekan olarak Ticaret Sanayi Odası bizlere burayı verdiler, kendilerine teşekkür ediyoruz. Hepinize saygılar sunuyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Salih Nafi Alıç'ın konuşmasından sonra söz alan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, "Bugün de bu güzide ilimizde bu programımızı gerçekleştireceğiz mesleki eğitimin tarihsel sürecine baktığımız zaman aslında baya bir geriye gitmemiz gerekiyor çünkü 12.Yüzyılda Pir Ahi Evran Veli Anadolu topraklarında kurmuş olduğu Ahilık sistemi olduğunu görürüz. Mesleki eğitimin temeline baktığımız zaman bugüne geldiğimiz noktada ise Ahilik sisteminin vizyonlu misyonunu ülkemiz genelinde 360 bağımsız mesleki eğitim merkezi olmak üzere ve kurumsal kapasitenin artırılması anlamında da meslek ve teknik Anadolu liselerimizin bünyesinde Mesleki Eğitim Merkezi program açarak Mesleki Eğitim Merkezi sistemini uyguluyoruz. Bakanlık olarak son süreçte özellikle belkide devrim niteliğinde kararlar alarak bu sistemin alt yapısını güçlendirdik Mesleki Eğitim Merkezi ve mesleki ve teknik eğitim genel olarak bu iyileştirmeler devam etti biraz önce genel sekreterin de bahsettiği husus özellikle öğrencilerimize verilen teşvik oranının artırılması ve tamamının teşvik olarak verilmesi noktasında ise en önemli düzenleme 25 Aralık 2021 tarihinde yapılmış oldu. 3308 Sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten öncesine baktığımız zaman Türkiye genelinde çırak öğrenci sayımızın 159 bin olduğunu görüyoruz. Bugüne geldiğimiz noktada ise 730 bin seviyelerini geçmiş durumdayız. Yapmış olduğumuz düzenlemenin sektör açısından, işletmelerin açısından, öğrencilerimiz açısından bir karşılığı olduğunu, bu yapılan düzenlemelerin meyvelerini almaya başlamış olduğumuzu görüyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Uzman Öğretmen Aydın Yavşancı,"Mesleki Eğitim Merkezi Programı" konulu sunumunu gerçekleştirdi.