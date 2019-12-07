Kütahya'da Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürleri toplantısı İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak, Şube Müdürü Mustafa Ağca Okur ve Meslekî ve Teknik Anadolu Liseleri Müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit Manisa'da ziyaret edilen Özel Manisa Organize Sanayi Bölgesi MTAL ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kütahya'da da bu özelliklerde Meslek Lisesi bulunmasının gerektiğini ifade eden Başyiğit, ayrıca Bursa'da bulunan M. Kemal Coşkunöz MTAL'nin de ziyaret edileceğini sözlerine ekledi.

Müdür Başyiğit, hem sektörün öğrencileri ve kurumları yakından görmesi, tanıması için hem de öğrencilerin lisenin ilk yıllarından itibaren deneyim kazanabilmeleri için usta-çırak buluşmalarının önemli olduğunu vurgulayarak bu uygulamanın aratarak devam etmesi gerektiğini belirtti.

Başyiğit, ayrıca sanayicilerle bir araya gelmenin önemine değinerek, meslekî eğitim konusunda ihtiyaç olan alan ve dalların sektörün ihtiyaçlarına göre şekillenmesinin gerektiğini ifade etti.

Toplantıda ayrıca okulların deprem güvenliği konusu, önümüzdeki yıl artacak olan 9. sınıfa yerleşecek öğrenci sayısının çözümü konusu ve AR-GE biriminde meslekî ve teknik alan öğretmeni görevlendirilmesi konuları görüşüldü.