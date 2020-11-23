Kütahya'da metamfetamin ele geçirildi

Kütahya'da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 10 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta ve içerisinde bulunan E. S.,M. E. B. ve İ. B. C. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada, 3 parça halinde 10 gr metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adlı işlem başlatıldı.