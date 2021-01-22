Kütahya'da metamfetamin ve bonzai maddesi ele geçirildi

Kütahya'da polisin durdurduğu bir araçta yapılan aramada, 359,23 gr bonzai ve 0.40 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu kullanımının ve dolaşımının engellenmesi amacıyla yaptığı çalışmalar neticesinde M.C. isimli şahsın il dışından İl Merkezine uyuşturucu madde getireceği tespit edildi. Ekipler tarafından il girişinde durdurulan şüphelinin içinde bulunduğu araçta yapılan aramada, 359,23 gr bonzai ve 0.40 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde paketleme kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.

S.K. isimli şahıs gerekli işlemlerin ardından serbest bırakılırken, M.C. isimli şahıs adli makamlara sevk edildi.