Kütahya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazası kameraya yansıdı

Kütahya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazası çevre güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İlk kaza Ali Paşa Mahallesi Uygun Sokak üzerinde meydana geldi. Şehir merkezinden Laleli istikametine istikametine gitmekte olan otomobil, yan yoldan çıkan otomobile çarptı.

İkinci kaza ise Fatih Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Ters istikamette ilerleyen kamyonet, ara yoldan çıkan otomobille çarpıştı.

Kazalarda ölen ya da yaralanan olmazken, her iki kaza sonucunda da maddi hasar oluştu.

Kaza anları çevre güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.