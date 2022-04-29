Kütahya'da meyve bahçelerinde monilya hastalığı survey çalışmaları

İl Tarım Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personeli tarafından Bitki Sağlığı Uygulama Programı çerçevesinde meyve bahçelerinde sert çekirdekli meyvelerde çiçek ve meyve monilya hastalığı survey çalışmaları yapıldı. Üreticiler kültürel ve kimyasal mücadele yöntemleri hakkında bilgilendirildi. Üreticilerin kiraz bahçelerini kontrol etmeleri ve yağış durumunu da dikkate alarak, birinci ilaçlama çiçeklenme başlangıcında (yüzde 5-10 çiçeklenme), ikinci ilaçlama ise tam çiçeklenme (yüzde 95-100 çiçeklenme) döneminde olmak üzere, meyve döneminde ise meyvelere ben düşme döneminde ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile ilaçlama yapmaları önerisinde bulunuldu.