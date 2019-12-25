Kütahya'da Milli Eğitim Yatırımları Bilgilendirme ve Değerlendirme toplantısı

Kütahya'da Vali Ömer Toraman başkanlığında, Milli Eğitim Yatırımları Bilgilendirme ve Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya Vali Toraman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Millî Eğitim Şube Müdürleri ve bazı daire müdürleri katıldı.

Toplantıda; yapımı tamamlanan, devam eden ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında Millî Eğitim Şube Müdürü İbrahim Sak tarafından sunum yapıldı.