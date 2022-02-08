Kütahya'da 'Milli Mücadele Seminerleri' başlıyor

Kütahya'da 100.yıl etkinlikleri kapsamında Milli Mücadele Seminerlerinin bu hafta başlayacağı bildirildi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şubesi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kütahya Şubesi ve Uluslararası Germiyan Kültür Sanat Edebiyat ve Bilim Derneğinin hazırlamış olduğu Milli Eğitim Müdürlüğü'nün izinleri ile 100.yıl etkinlikleri kapsamında Milli Mücadele Seminerlerine bu hafta başlanacak.

Konuyla ilgili Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şubesinden yapılan açıklamada, ”Okullarımızda Milli Mücadele dönemini anlatmak için Zafere Giden Yol Ekibi olarak çalışmalarımıza hız veriyoruz. Etkinliklerimize 16 Mart 2022 tarihinde Kütahya Belediyesinin katkıları, Dumlupınar Kaymakamlığı ve Dumlupınar Belediyesinin destekleri, 3 derneğimiz ve Altınokta Körler Derneğimiz ile Şehitler Günü anısına hazırladığımız programımız kapsamında “Şehitler Günü” resim sergimiz ve "Bir Başkadır Çanakkale " isimli tiyatro oyunu etkinliğimizde Zafere Giden Yol Ekibi ve bizlere destek veren gönüllü arkadaşlarımız sahnede olacaklar. Tüm halkımıza ücretsiz olacak etkinliğimize bekliyoruz. Tiyatro etkinliklerimiz Mart ayı içerisinde bazı ilçelerimizde de gösterimi sürecek. Talepleri olması halinde diğer ilçelerimiz de de gösterimi planlamak istiyoruz. 100.yıl 'da bizlerle beraber olan derneklerimiz ile faaliyetlerimiz yıl boyunca devam edecektir. Sürpriz etkinliklerimiz ile zaman zaman halkımızın karşısında olacağız. Bizlere destek verenlere ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” denildi.