Kütahya'da minibüs ile süt tankeri çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da minibüs ile süt tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Kütahya-Tavşanlı Karayolu 12. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Serkan E. idaresindeki kullandığı 26 AGC 135 plakalı minibüs, Ömer K. yönetimindeki süt tankeri ile çarpıştı. Kazada, minibüsteki Murat Apatürk (19) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü Serkan E., sağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Serkan E., gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.