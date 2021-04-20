Kütahya'da motorlu kara taşıtı sayısı 216 bin 710 oldu

Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) açıkladığı 2021 yılı Mart Ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistik verilere göre, Kütahya'da geçen ay toplam 4 bin 826 araç devri yapılırken, il genelinde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya oranla 502 artışla 216 bin 710 oldu.

TUİK verilerine göre, Kütahya'da 2021 Mart ayında 3 bin 126 otomobil,107 minibüs, 31 otobüs, 752 kamyonet, 145 kamyon, 223 motosiklet, 439 traktör ve 3 özel amaçlı taşıt devri yapıldı.

Kütahya ili genelindeki motorlu kara taşıtlarının 108 bin 230'u otomobil, 3 bin 764'ü minibüs, bin 813'ü otobüs, 27 bin 761'i kamyonet, 7 bin 269'u kamyon, 32 bin 520'si motosiklet, 34 bin 774'ü traktör, 579'u ise özel amaçlı taşıttan oluşuyor.