Kütahya'da MS hastaları ile kahvaltı etkinliği

Dr. Kazım Uysal, MS hastaları ile kahvaltıda bir araya geldi.

Bedesten'de düzenlenen kahvaltı etkinliğine Kütahya Vali yardımcısı Mustafa Güney, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahmurat Arık, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fatma Uz, Engelsiz Öğrenci Birimi Koordinatörü Necati Yakup Ünallı, MS Okulu'nun sorumluları olan KSBÜ Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Sibel Canbaz Kabay ve Dr. Öğr. Üyesi Fatma Akkoyun Arıkan, MS hastaları ve aileleri katıldı.

“Biz engellilere faydalı olabilmek için çalışıyoruz”

Etkinlikte yaptığı konuşmada engellilere faydalı olabilmek için çalıştıklarını söyleyen Vali Yardımcısı Mustafa Güney,” MS Okulunda hastalarının ilgi görebileceği en güzel ortamı sağlamışlar. 20-25 yıldır vali yardımcısı olarak çalıştım. Biz engellilere faydalı olabilmek için çalışıyoruz. Engelliler konusunda bugüne kadar gördüğüm en faydalı Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal'dır. Biz her ay engelli dernekleriyle bir araya geliyoruz. Engelli kardeşlerimizin sorunlarını dinliyoruz. Elimizden geldiğince de çözmeye çalışırız. Bunun haricinde de kapımız her zaman açık. Ben sizlerle birlikte olduğum çok memnun oldum. Allah hepinize sağlıklı, hayırlı, ailenizle birlikte uzun ömürler nasip etsin” dedi.

“MS okulunun yeni yeri yakında belirlenecek”

Kahvaltıda yaptığı konuşmada MS okulunun yeni yerinin yakında belirleneceğini ifade eden Rektör Kazım Uysal,” Ben bu etkinliği düzenleyen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizler için bu yerleşke içerisinde en uygun yeri tespit edeceğiz. Birkaç alternatif var. Bu birliktelikler daha sık olsun, dertleşelim, problemlerimizi konuşalım. Konuştukça bütün problemlerimizi çözeceğiz. Bizler şanslıyız, bize bu şansı veren rabbime şükürler olsun” diye konuştu.

Etkinlik kahvaltının ardından teşekkür konuşmaları ile sona erdi.