Kütahya'da MTAL idareci ve öğretmenlerine “Sınai Mülkiyet Farkındalık” semineri

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), mesleki ve teknik eğitimde 2019-2020 eğitim öğretim yılının temasının "patent, faydalı model ve tasarım" olarak belirlendiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri,” Bakanlığımız tüm meslek liselerinde patent ve faydalı model geliştirilmesi sürecine destek olacak, okullarda tanıtım ve eğitim programları düzenlenmesini planlamıştır. Bu kapsamda, ilimiz genelinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenlerine yönelik patent, marka, faydalı model ve tasarım konularında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla eğitim düzenlendi. AR-GE birimi öğretmenlerinden H. Fatih Parlar ve Emrah Köseoğlu tarafından Müdürlüğümüz Germiyan Salonu'nda verilen eğitim gün boyunca devam etti. Seminere İl Millî Eğitim Müdürümüz Hasan Başyiğit ve İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak'ta katıldı” dediler.