İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'da MTAL idareci ve öğretmenlerine “Sınai Mülkiyet Farkındalık” semineri

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenlerine yönelik patent, marka, faydalı model ve tasarım konularında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla eğitim düzenlendi.


Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), mesleki ve teknik eğitimde 2019-2020 eğitim öğretim yılının temasının "patent, faydalı model ve tasarım" olarak belirlendiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri,” Bakanlığımız tüm meslek liselerinde patent ve faydalı model geliştirilmesi sürecine destek olacak, okullarda tanıtım ve eğitim programları düzenlenmesini planlamıştır. Bu kapsamda, ilimiz genelinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenlerine yönelik patent, marka, faydalı model ve tasarım konularında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla eğitim düzenlendi. AR-GE birimi öğretmenlerinden H. Fatih Parlar ve Emrah Köseoğlu tarafından Müdürlüğümüz Germiyan Salonu'nda verilen eğitim gün boyunca devam etti. Seminere İl Millî Eğitim Müdürümüz Hasan Başyiğit ve İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak'ta katıldı” dediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.