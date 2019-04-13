Kütahya'da müdür ve öğretmenler ile diyabetli çocuk velilerine diyabet eğitimi

Dr. Veysel Nijat Baş tarafından Müdür ve Öğretmenler ile diyabetli çocuk velilerine TİP 1 Diyabet Eğitimi verildiği bildirildi.

Yazma Eserler Kütüphanesi Konferans Salonunda Doç. Dr. Veysel Nijat Baş tarafından verilen konferansta söz alan Yenidoğan Aile Sağlığı Merkezinde görevli Ebe Ayşe Şahin, oğluna diyabet teşhisi konulduğundaki duygu ve düşüncelerini, çocuğunun okulda ve günlük hayatta yaşadığı zorlukları paylaştı.

Daha sonra Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni göreve başlayan Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Veysel Nijat Baş; velilerin ve eğitimcilerin çocuklarda hangi belirtilere dikkat etmesi gerektiği, diyabetin belirlenebilmiş bir nedeninin olmadığı, diyabetin nasıl teşhis edildiği ve teşhis koyulan çocuklarda nasıl davranılması gerektiği hakkında bilgiler verdi.

Diyabetli çocukların fiziksel aktivitelere katılmasında bir sakınca bulunmadığını ve obeziteden korunmak için spora teşvik edilmesi gerektiğini belirten Baş, okullarda ve kantinlerde alınabilecek önlemlere ve diyabetli çocukların sahip olması gereken bilgi ve becerilere değindi.

Konferans katılımcıların sorularının yanıtlanması ile sona erdi. Diyabet hakkında hazırlanan broşürlerin dağıtıldığı konferansta katılımcılar konunun uzmanından bilgi alarak sorularını sorma imkanı buldular.