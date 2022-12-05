Kütahya'da mühendislere seminer

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen seminerin açılışında konuşan Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, Trabzon ve Kütahya'dan gelen tüm konuklara teşekkür etti ve verimli bir seminer geçirilmesi dileklerini iletti.

Orman Kanunu ve 6831 sayılı kanuna ait uygulama yönetmelikleri ile ormanların korunması ve izin taleplerinin hassasiyetle yapılması konusunda düzenlenen seminerde Kütahya İzin ve İrtifak Şube Müdürü Savaş Serdar Ateş tarafından sunum gerçekleştirildi.

Sunumda, kazı gerektiren ve gerektirmeyen aramalardaki konular, ÇED görüşü aşamasındaki hassasiyetler, izin dosyası hazırlanması, uydu görüntüsü üzerinde çalışmalar, verimli toprak depolama alanlarındaki yaklaşım, rehabilitasyon planı ve kademeli kapatma planı hazırlanmasındaki konular üzerinde duruldu.

başvur.ogm.gov.tr ara yüzünde başvuru yapılırken dikkat edilecek konular ile sık karşılaşılan hatalar masaya yatırılırken, sorular yanıtlandı, öneriler dinlendi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde düzenlenen seminere, Bölge Müdürü Erdal Dingil, Bölge Müdür Yardımcısı Halil Karademir, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü İzin ve İrtifak Şube Müdürü Savaş Serdar Ateş ev sahipliği yaptı.