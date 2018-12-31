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Kütahya'da ‘Müziksiz ülke' tiyatro oyunu

Kütahya Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında, bu hafta çocuk tiyatrosunda "Müziksiz Ülke" oyunu minik tiyatro severlerin beğenisine sunuldu.

Kütahya Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında, bu hafta çocuk tiyatrosunda "Müziksiz Ülke" oyunu minik tiyatro severlerin beğenisine sunuldu.


Kütahya Belediyesi Hezar Dinari Kültür Merkezinde sergilenen, müziği yasaklayan Kralın kendisinden habersiz kaval çalan çobana yaptığı haksızlıktan dolayı kulaklarının eşekkulağına dönüşmesinin anlatıldığı oyuna minikler yoğun ilgi gösterdi.


İki seans olarak oynanan "Müziksiz Ülke" çocuk tiyatro gösterimi sonrası tiyatroculara günün anısına Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş tarafından hediye takdim edildi. Severek izlenen oyunun ardından oyuncular ve minik tiyatro severler sahnede günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.(EFE)

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