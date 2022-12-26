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Kütahya'da 'Narko sokak' uygulaması

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü’nce ’Narko sokak’ uygulaması gerçekleştirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'nce 'Narko sokak' uygulaması gerçekleştirildi.


Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'nce mahalle, sokak, metruk binalarda ve umuma açık yerler ile şüpheli görülen araç ve şahıslar ve park halinde madde kullanımının olabileceği değerlendirilen araçlar üzerinde 32 ekip ve 74 personel ile yapılan Narko Sokak uygulamasında, 23 mahalle, 51 sokak, 12 metruk bina, 310 araç ve 715 şahıs incelendi.


Yapılan uygulama neticesinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam etmekte olduğu bildirildi.

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