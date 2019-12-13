Kütahya'da öğrenci servis şoförlerine ve rehber personele eğitim

İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığından Kıdemli Başçavuş Kadir Aslan tarafından "Karayolları Trafik Kanunu, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği, Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerindeki öğrenci taşıma uygulaması ile ilgili hususlar, kış mevsimi dolayısıyla servis araçlarının bakımlı ve donanımların yapılması, trafik işaretleri ve kuralları, seyir esnasında uyulması gereken kurallar, durma ve duraklamalarda dikkat edilecek kurallar, aşırı hız, yakın takip, şerit izleme, geçiş kolaylığı sağlama vb. durumlarda oluşabilecek sonuçlar, konularında bilgilendirme ve hatırlatmalarda bulunuldu.

Ayrıca; rehber personele yönelik, öğrenci-kursiyer-velilerin araca biniş ve inişlerinde dikkat edilecek kurallar, özel eğitim öğrencilerinin taşınması esnasında dikkat edilecek kurallar, olası kaza sonrasında yapılması gerekenler ve iletişimde gösterecekleri davranışlarla ilgili bilgiler verildi.