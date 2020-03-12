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Kütahya'da öğrenciler, Koronavirüsü hakkında bilgilendirildi

Kütahya Germiyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Koronavirüsü hakkında bilgilendirildi.


Okul öğretmenleri Havva Sırlı ve Ahmet Yeşiloğul Koronavirüsü eğitiminde tüm sınıfları dolaşarak öğrencileri, ellerin sık sık sabunla yıkanması, dezenfekte edilmesi, öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzın tek kullanımlık mendiller ile kapatılması, kağıt mendilin bulunmaması durumunda ise dirsek içinin kullanılması, enfeksiyona karşı hassas olunması ve diğer hijyen kuralları hakkında bilgilendirdi.


Okul Müdürü Ali Kesgin, yaptığı açıklamada; "Öğrencilerimiz hem mesleki anlamda hem de son günlerde dünya genelinde hızla yayılan virüs hakkında öğretmenlerimiz tarafından bilgilendirildi. Öğrencilerimizin bu ve buna benzer virüslere karşı korunma yolları hakkında bilgiler paylaştı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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