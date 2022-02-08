Kütahya'da öğrencilere Afet Farkındalık Eğitimi

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce öğrencilere 'Afet Farkındalık Eğitimi' verildi.

Anadolu Gençlik Derneği Erkek Öğrenci Yurdu'nda yapılan eğitimde, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış hareketleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar detaylı bir şekilde ele alınırken, afetlerden zarar almadan veya en az zararla kurtulabilmek için, bu anlamda alınacak tedbirlerin önemine vurgu yapıldı. Deprem anı çök-kapan-tutun hareketinin de tatbik edildiği eğitimin ardından AFAD Acil Mobil Uygulaması ve AFAD Gönüllüğü projesi tanıtıldı.