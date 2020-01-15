Kütahya'da öğrencilere havacılık sektörü tanıtıldı

Kütahya'da Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde havacılık sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları tarafından öğrencilere havacılık sektörünü tanıtıcı bilgiler verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde havacılık sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından olan Tüm Sivil Havacılar Derneği (TÜSHAD), Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA), Havayolları Kabin Memurları Derneği (TASSA) ve Uçak Teknisyenleri Derneği (UTED) tarafından, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında, havacılık alanındaki pilot, kabin memuru, uçak teknisyenliği gibi meslekleri öğrencilere tanıtmak, havacılık faaliyetleri ile ilgili bilgi vermek, gelişen havacılık sektörüne yönelik farkındalık oluşturmak ve öğrencilerin topluma yararlı bireyler olarak yetişmesine destek olmak amacıyla, sivil toplum örgütleri mensubu pilot, kabin memuru ve uçak teknisyenleri tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü Germiyan Konferans Salonunda Türk Hava Yolları kabin görevlisi Baran Bozar tarafından seminer verildi.

100 öğrenciye sunum yapılan etkinliğe Millî Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Aybek de katıldı.