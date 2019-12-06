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Kütahya'da öğrencilere ‘Hedef 2020 Tam İsabet' konulu motivasyon semineri

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu 8.

sınıf öğrencilerine yönelik "Hedef 2020 Tam İsabet" konulu motivasyon semineri verildi.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonu'nda, Dr. Faruk Öndağ tarafından Akşemsettin İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerine verilen "Hedef 2020 Tam İsabet" konulu motivasyon seminerinde LGS ve YKS maratonunda öğrencilerin önüne çıkan farklı engellerle baş edebilme yolları, sınav stresini yenme yöntemleri hakkında bilgiler verdi.


Seminere İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Zorlu'da katıldı.

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