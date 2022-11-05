Kütahya'da öğrencilere sağlıklı yaşam ve ergenlik eğitimi verildi

Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Birimi tarafından planlanan Halk Konferansı eğitimleri çerçevesinde Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine “Sağlıklı Yaşam ve Ergenlik” konulu eğitim verildi.

Hastane Diyetisyeni Sümeyye Köse tarafından verilen eğitimde, öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının değerlendirilmesi ve ergenlik çağındaki gençlerde beslenme ile ilgili bilgi edinmede kaynak seçimleri ile beslenme konuları yer aldı.