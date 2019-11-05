Kütahya'da ‘Öğrenme Güçlüğüne Müdahale' konulu konferans

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Öğretmen Akademisi Öğretmen Eğitimi" çalışmaları kapsamında ÜSTDER işbirliği ile Disleksi Farkındalık Haftası etkinlikleri çerçevesinde 300 öğretmen ve okul idarecisine "Öğrenme Güçlüğüne Müdahale" konulu konferans verildi.

Konferansın açış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Güven Kütahya'da disleksi konusunda yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi ve disleksi konusunda erken tanının ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Özel Eğitim Uzmanı Murat Gençtürk tarafından verilen "Öğrenme Güçlüğüne Müdahale" konulu konferansta disleksi tanısı konulan öğrencilere daha kolay okuma yazmanın nasıl öğretileceği ve okuma hızlarının nasıl geliştirileceği ile ilgili yapılabilecek etkinlikler konusunda bilgi verildi. Programda ÜSTDER yönetiminde yer alan öğretmenlere plaket verildi.