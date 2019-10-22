Kütahya'da ‘Öğrenme Sevgisi Oluşturma' projesi

Kütahya Adnan Menderes Ortaokulu'nun, 'Erasmus Stratejik Okul Ortaklıkları' kapsamında 'Öğrenme Sevgisi Oluşturma' adlı projeyi hayata geçirdiği bildirildi.

Projenin ilk bölümü 19-24 Ekim 2019 tarihleri arasında Kütahya'da yapılıyor. Projenin ortakları ise İspanya, Bulgaristan, Estonya ve Makedonya.

Kütahya'daki etkinlikler kapsamında, İl Milli eğitim Müdürü Hasan Başyiğit yabancı misafirleri makamında kabul ederek proje ve eğitim sistemi üzerine sohbet gerçekleştirdi.

Projenin amacının dikkatli bir şekilde organize edilmiş oyunlar ile her çocuğun kendini rahat hissettiği öğrenme ortamı oluşturmak ve ortak okullarda ülkeler arası işbirliği ile okul öncesi eğitimin kalitesini güçlendirmek olduğu açıklandı.