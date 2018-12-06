Kütahya'da öğretim elemanı sayısı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bölge Müdürlüğü, yayımlanan Eğitim İstatistiklerine göre; Kütahya'da kendi biriminde görevli olan öğretim elemanı sayısının 2017-2018 eğitim öğretim yılında yüzde 3,2 azalarak, bin 124 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

2016-2017 eğitim öğretim yılında Kütahya'da bin 161 olan toplam kendi biriminde görevli olan öğretim elemanı sayısının 2017-2018 eğitim öğretim yılında yüzde 3,2 azalarak bin 124 olarak gerçekleştiğini belirten TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, ” Kütahya ili bu değerle öğretim elemanı sayısının en yüksek olduğu Türkiye'de 38., Ege Bölgesi illeri arasında 7. ildir. 2017-2018 eğitim öğretim yılında Kütahya'daki toplam Öğretim Elemanı sayısı cinsiyete göre incelendiğinde yüzde 61,9'u erkek 696 kişi, yüzde 38,1'i kadın 428 kişidir. Kütahya ilindeki toplam öğretim elemanı verisi unvana göre incelendiğinde 79 profesör, 86 doçent ve 959 diğer doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi olduğu görülmektedir” dedi.(EFE)