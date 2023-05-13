Kütahya'da öğretmen ve öğrenciler dolandırıcılık konusunda bilgilendirildi

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince Kütahya Mesleki ve Teknik Lisesinde öğretmen ve öğrencilere dolandırıcılık ve dolandırıcılığa karşı alınması gereken tedbirler konusunda seminer verildiği bildirildi.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Asayiş Şube Müdürlüğümüz Dolandırıcılık Büro Amirliğimizce ilimiz merkezinde Kütahya Mesleki ve Teknik Lisesinde yaklaşık 100 kişilik öğretmen ve öğrencilerden oluşan katılımcı gruba dolandırıcılık ve dolandırıcılığa karşı alınması gereken tedbirler konulu seminer düzenlenmiş olup, konu ile ilgili broşür dağıtımı yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.