Kütahya'da öğretmen ve öğrenciler dolandırıcılıklara karşı bilgilendirildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Lisesi'nde yaklaşık 80 kişilik öğretmen ve öğrenci grubu dolandırıcılıklara karşı bilgilendirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğümüz Dolandırıcılık Büro Amirliğimizce ilimiz merkezinde Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Lisesi'nde yaklaşık 80 kişilik öğretmen ve öğrencilerden oluşan katılımcı gruba dolandırıcılık ve dolandırıcılığa karşı alınması gereken tedbirler konusunda seminer düzenlenmiş olup, konu ile ilgili broşür dağıtımı yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.